İtfaiye’den miniklere yangın tatbikatı

Yakın Doğu İlkokulu Okul Öncesi öğrencileri, İtfaiye Şubesi’ni ziyaret etti

Yakın Doğu İlkokulu Okul Öncesi 3, 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri Lefkoşa Sanayi Bölgesi İtfaiye Şubesi’ne gözlem gezisi düzenledi.

“Meslekleri Tanıyalım” ve “Ben Büyüyünce” temaları çerçevesinde düzenlenen gezide öğrenciler, görevliler tarafından itfaiyenin görevleri hakkında bilgilendirildiler. İtfaiyenin yangınlara müdahale ettiğini ama sadece yangına müdahale etmekle kalmadığını belirten görevliler, öğrencilere kedi, köpek gibi zor durumda kalmış olan hayvanları da kurtardıklarını, yıkılan binalarda kalan insanların da yardımına itfaiyecilerin koştuğunu ve hayat kurtarmak için çalışan insanlar olduklarını anlattılar.

İtfaiyenin kullandığı araçların ve gereçlerin tanıtıldığı gezi sırasında ayrıca, yangın durumunda itfaiyecilerin ne şekilde müdahale ettikleri küçük bir tatbikatla öğrencilere görsel olarak gösterildi.

Öğrencilere ziyarette yangına yol açmamak için tehlikeli durumlardan uzak kalmaları gerektiğini aktaran görevliler elektrikli aletler, elektrik fişi, kibrit ve çakmakla oynanmaması konusunda öğrencileri uyardı. Öğrenciler gezi de yangın halinde yangın ihbarı için 199, orman yangını içinse 177 numaralı telefon numarasını aramaları gerektiğini öğrendiler.