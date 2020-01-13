İskele’de Hamsi Festivali coşkusu

Karadeniz Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali, dün İskele’de gerçekleştirildi. Festivalde Karadeniz’den özel olarak getirilen 5 ton hamsi balığı pişirilerek konuklara ikram edildi

Karadeniz Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 12.’si dün İskele’de gerçekleştirildi.

Karadeniz Kültür Derneği binasının avlusunda yer alan Festivalde Karadeniz’den özel olarak getirilen 5 ton hamsi balığı pişirilerek konuklara ikram edildi.

Festivalin başında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, 200 kilo ile başlayan hamsi festivalinin 5 ton hamsi ile oldukça coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiği ifade ederek, derneğe üye olmak için Karadenizli olmanın şart olmadığını kaydetti.

Kuzeyin Yıldızlar Girne Horon Ekibinin gösterisinin ardından konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hamsi festivalinin özelde İskele genelde ise ülke halkının kaynaşmasına birlik ve beraberliğine katkı sağladığını ifade ederek birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, 74 sonrası Trabzon’dan KKTC’ye gelen vatandaşların buraya çok güzel bir şekilde adapte olduklarını ancak kendi kültürlerini de unutmadıklarını vurgulayarak, Ada’ya Kıbrıs gazileri ile birlikte geldiklerini belirtti.

Zorluoğlu, Ada’dan Trabzon’a direkt uçuş olması için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, böylesi güzellik, mutluluk ve kardeşliği yaşatan Karadeniz Kültür Derneği’ne teşekkür ederek, Ada’da, gelen Kıbrıs gazileriyle birlikte şehitlikleri ziyaret ederek duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

Hamsi festivali Akçabat Folklor gösterisi ile devam etti.

