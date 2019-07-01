İskele’de coşkulu gece

Geleneksel İskele Festivali renkli görüntülere sahne oluyor

Bu yıl 51.’si düzenlenen Geleneksel İskele Festivali önceki akşam İskele Belediyesi 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam etti.

Renkler ve kültürler İskele’de buluşuyor sloganıyla gerçekleşen İskele Festivali kapsamında sahne alan ekipler ülkelerini tanıtma fırsatı buldular.

Türkiye, Arjantin, Şili, Kırgızistan, Kazakistan ve Kuzey Makedonya halk dansları ekipleri, 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında İskele’de buluştular.

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni aynı zamanda CIOFF KKTC Başkanı olan Özlem Kadirağa’nın organizasyonunda düzenlenen 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali önceki akşam festivale katılan ekiplerin tanıtım gösterileri vardı. Ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Şili, Kırgızistan, Kazakistan ve Kuzey Makedonya ekiplerinin sunduğu gösteriler, izleyenlerden tam not aldı.

Öte yandan, İskele Belediyesi 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin tanıtım gösterilerinden hemen önce sahne alan Grup Otantik konseri ise çok beğenildi.