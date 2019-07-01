 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
Taşkent’e düşen füzenin özellikleri
78 0
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
Taşkent yakınlarına düşen aracın kalıntılarına ulaşıldı
162 0
 
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
199 0
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
73 0
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
14 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
15 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
107 0
banner82

İskele Festivali tüm hızıyla devam ediyor

banner27

51. İskele Festivali dün akşam İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam etti. Bu yıl 24. kez düzenlenen Halk Dansları Festivali kapsamında Geleneksel Kostüm Defilesi ve Festival Güzeli Seçimi gerçekleştirildi.

banner315
İskele Festivali tüm hızıyla devam ediyor
banner267

 

ÖDÜLLER ARJANTİN’E

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede en iyi erkek kostüm ödülü Türkiye’nin, en iyi kadın kostüm ödülü ise K. Makedonya’nın oldu. 

Bu yılki erkek ve kadın festival güzeli ödülleri Arjantin’e gitti.  Erkek festival güzeli Cristian Trasel, kadın festival güzeli ise yine Arjantin’den Gabriela Lopez oldu.

Erkek festival güzeli ikinciliğine Türkiye’den Cemal Kağan Öztürk, üçüncülüğe K. Makedonya’dan Viktor Krstenvski seçilirken; Kadın Festival Güzeli ikincisi K. Makedonya’dan Blagica Pupunovska, üçüncü ise Şili’den Valentina Abarca seçildi.

Kadın İskele Güzeli olarak Türkiye’den Gülçin Rahimova seçilirken, Erkek Basın Güzeli Arjantin’den Cristian Trasel, Kadın Basın Güzeli Şili’den Jeniffer Barisich, Kadın Venüs Beach Güzeli Kazakistan’dan  Akkant Smagulova  seçildi.

Festival yarın akşam saat 21:00’de Larnakalılar Gecesi ile devam edecek. Gecede, Ayhan Başkal, Hasan Uluel, İbrahim Kurşiniler ve Mehmet Uluel konser verecek. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.