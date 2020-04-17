İskele'de kasaplar ve marketler sıkı denetimde

İskele’de yaşayan iki kişide korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte İskele ve köylerinde hizmet veren market ve kasaplar sıkı denetime alındı

Korona (Covid-19) virüsünün, Mart ayında ülkemizde görülmesiyle birlikte bir dizi önlemler alan İskele Belediyesi, bu önlemlerini arttırarak sürdürüyor. İskele Belediyesi Zabıta Birimi, geçtiğimiz akşam İskele’de yaşayan iki kişide korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte İskele ve köylerinde hizmet veren market ve kasapları denetledi. Denetimler çerçevesinde maske ve eldiven kullanımının yanı sıra sosyal mesafe ve hijyen kurallarını göz önünde bulunduran İskele Belediyesi, kurallara uymayan işletmelerin, ikinci bir uyarı yapılmaksızın, belediye ekiplerince kapatılacağını belirten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imzalı uyarı yazılarını da işletme sahiplerine teslim etti.

İSKELE BELEDİYESİ, MARKET VE KASAPLARA UYARI YAZISI GÖNDERDİ

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELER, 2. UYARI YAPILMAKSIZIN KAPATILACAK

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imzası taşıyan, İskele ve köylerindeki market ve kasaplara gönderilen yazıda şunlara yer verildi: “Çin’in Wuhan Kentinde 2019 Aralık ayında tespit edilen, ülkemizde de ilk vakanın Mart 2020’de görüldüğü Covid-19 pandemisi, küresel salgın olarak KKTC de dahil tüm dünyayı tehdit etmektedir. Durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak belediyemiz ekiplerince yapılacak denetimlerde, kurallara uyulmadığı tespit edilen tüm işletmelerin faaliyetleri, ikinci bir uyarıya gerek kalmaksızın Belediyemiz tarafından kapatılacaktır. Söz konusu kurallar aşağıda yer almakla birlikte, gerekli önlemlerin ivedi bir şekilde alınmasını saygılarımla rica ederim” denildi.

Alınacak önlem ve uygulanılacak kurallar ise şöyle sıralandı:

1. Market/Kasap içerisine giren kişi sayısı kontrol altında tutulmalı; fazla yoğunluk oluşmaması için gereken yönlendirme sağlanmalı.

2. Market/Kasap içerisinde, bireyler arasında öngörülen sosyal sınırlama mesafesi, en az iki metre olacak şekilde ayarlanmalı ve gerekli uyarılar yapılmalı.

3. Market/Kasap girişlerinin zeminine hijyen paspasları konulmalı, yine girişlerde el dezenfektan malzemeleri, eldiven ve maske bulundurulmalı.

4. Market/Kasap içerisine giren bireylerin maskeli ve eldivenli olup olmadığı kontrol edilmeli, kurala uymayan bireylerin işletme içerisine alınması yasaklanmalıdır.

5. Her Market/Kasap işletmesi, işletme içerisindeki temel hijyen ile ilgili önlemlerini almak üzere kendi ekibini oluşturmalıdır.

6. Marketlerdeki alışveriş arabaları ve/veya sepetlerinin kolları, düzenli ve sürekli olarak dezenfekte edilmelidir.

7. Kasada çalışan personelin; eldiven-maske kullanımı sağlanmalı, el hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir.

8. Market/Kasap içi havalandırması sürekli sağlanmalıdır.

9. Market/Kasap içerisindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan alanın onda biri kadar olacaktır.(Örnek: 100 metrekarelik alana 10 kişi alınabilecektir.)

ZABITA BİRİMİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İskele Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona (Covid-19) virüsüne karşı tedbir almaya devam ediyor. İskele’de ki hemen hemen her yeri rutin bir şekilde dezenfektanlı ilaç ile ilaçlayan İskele Belediyesi’nde Zabıta Birimi de korona mesaisini sürdürüyor. Zabıta ekibi, ‘Korona’ mesaisi kapsamında marketleri ve kasapları hemen hemen her gün denetliyor.

ŞİKÂYETLER ALO ZABITA HATTINA YAPILIYOR

Öte yandan İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, 2019’un ikinci yarısında devreye giren Alo Zabıta hattına da 7/24 ulaşabiliyorlar. Vatandaş; şikayet, öneri ve taleplerini 0548 810 11 16 numaralı telefona waatsApp aracılığıyla İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne yapabiliyor.