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İskele'de Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anmak ve kadının toplumdaki yerinin önemini belirtmek amacıyla 8 ve 9 Mart’ta Larnaka Türk Kadınlar Derneği öncülüğünde iki günlük etkinlikler düzenleniyor

İskele'de Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor
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 Larnaka Türk Kadınlar Derneği öncülüğünde İskele bölgesindeki sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partilerin İskele örgütlerinin iş birliğiyle oluşturulan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anmak ve kadının toplumdaki yerinin önemini belirtmek amacıyla 8 ve 9 Mart’ta iki günlük etkinlikler düzenliyor.

Platformun İskele’deki İskele Kadınlar Derneği, İskele Kültür ve Sanat Derneği, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Topcuköy Kadınlar Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Şubesi, İskele Sahil Lions Kulübü, İskele Yurttaş İnsiyatifi, Yüzüncü Yıl Mehmetçik Lions Kulübü, CTP İskele İlçe Örgütü, HP İskele İlçe Örgütü, TDP İskele İlçe Örgütü, UBP İskele İlçe Örgütü iş birliğiyle oluşturulduğu ve iki günlük etkinlik programı hazırlandığı duyuruldu.

Larnaka Türk Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamada, etkinliklere tüm halkın davetli olduğu belirtildi.
Etkinlikler 8 Mart Perşembe saat 09.00’da Topçuköy meydanında toplanma ve karanfil dağıtımıyla başlayacak. Saat 11.00’de İskele Atatürk Büstü’nde toplanılacak ve ardından ortak basın bildirisi okunacak, Atatürk Büstü’ne çelenk konulacak.
Cuma günü saat 08.50’de Şehit İlker Karter İlkokulu önünde toplanılarak 09.15’te İskele Meydanı’na yürüyüşe geçilecek. Saat 10.10’da Yrd. Doç Dr. Şölen Külahçı “Kadın Hakları” konulu konuşma yapacak.
Saat 10.30’da İSKAD “İskele’de Kadın Emeği 2” etkinliğinin açılışına geçilecek ve konuşmalar yapılacak.
OMBUDSMAN DİZDARLI DA KONUŞACAK

İlknur Çetinkaya’nın açılış konuşmasının ardından Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ve Süheyla Üçışık Erbilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’yle ilgili konuşmalar yapacak.

Etkinlik müzik dinletisi, halk dansları gösterisi ve şiir dinletisiyle tamamlanacak.

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