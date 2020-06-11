İskele Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile işbirliği yaparak, 9-10 Haziran tarihlerinde İskele’deki iş yerlerinde ‘korona’ denetimi yapıldı

Covid-19 salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte aldığı bir dizi önlemler ve halk sağlığına verdiği önemle halkın takdirini gören İskele Belediyesi, tedbiri elden bırakmamaya devam ediyor. İskele ve köylerinde faaliyet gösteren iş yerlerini rutin bir şekilde denetleyen İskele Belediyesi, bu kez, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile işbirliği yaptı. 9-10 Haziran tarihlerinde İskele faaliyet gösteren restoran, bar ve pastanelere ‘korona’ denetimi gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Bakanlar Kurulu kararı ile alınan ve Covid-19 önlemlerinin sıralandığı tutanağı da işyerlerine teslim etti. İşyerlerinin, söz konusu tutanakta yer alan önlemlere uyup uymadığı ise yapılacak denetimlerde kontrol edilecek, uymayan işletmelere ise 20 asgari ücret kadar ceza kesilecek.

ZABITA BİRİMİ, TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Halk sağlığını dikkate alan ve yaptığı denetimlerle halka rahat bir nefes aldıran İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin Korona mesaisi sürüyor. Birim denetimini bu kez bir adım öteye taşıdı ve yanına Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ni alarak, İskele’de faaliyet gösteren iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.

9-10 HAZİRAN TARİHLERİNDE İSKELE’DEKİ İŞ YERİLERİNDE ‘KORONA’ DENETİMİ YAPILDI

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi işbirliğinde gerçekleşen denetimler 9 Haziran’da başladı ve 2 gün devam etti. Denetimlerde, Bakanlar Kurulu’nun aldığı Covid-19 önlemlerine uyulup uyulmadığı, işyeri açma ve çalıştırma izin belgeleri, çalışanların sağlık karneleri, eldiven, maske bone, önlük kullanımı, tek kullanımlık (ketçap, mayonez, tuz, baharatlar, peçete),ürünlerin olup olmadığı, müşteri kayıt defteri ve sıcaklık ölçer, menüde QR sistemine geçilip geçilmediği, masa-sandalye düzeni ve sosyal mesafe kuralına uyup uyulmadığı ve ürünlerin son kullanım ve imal tarihleri ile işletmelerin hijyen kuralları kontrol edildi.

TESLİM EDİLEN TUTANAĞA UYMAYAN İŞLETMELERE 20 ASGARİ ÜCRETE KADAR CEZA KESİLECEK

9 Haziran Salı ve 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen denetimlerde, iş yerlerine, Bakanlar Kurulu kararı ile alınan ve Covid-19 önlemlerinin sıralandığı tutanak da teslim edildi. Söz konusu denetimlerde Covid-19 ve hijyen kurallarına uygun olmayan iş yerlerine 5 gün süre verildi. Söz konusu süre zarfında yapılacak denetimlerde, kurallara uymayan iş yerlerine 20 asgari ücrete kadar ceza verileceği ise iş yerlerine yazılı olarak tebliğ edildi.