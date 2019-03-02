İskele Belediyesi Kültür Evi hizmete açıldı

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Kültür Evi ile birlikte tarih kokan İskele’ye bir değer daha kazandırmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını vurguladı

İskele Belediyesi tarafından TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yaptırılan Kültür Evi, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Kültür Evi, İskele Belediyesi 10. Kültür-Sanat Günleri’nin başlamasıyla birlikte kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada, eski Veteriner Dairesi ile Eski Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kullanım hakkının İskele Belediyesi’ne verilmesiyle birlikte yapımına Mayıs 2018’de başlanan İskele Belediyesi Kültür Evi’nin, özelde İskele genelde ise KKTC kültürüne ışık tutacağı belirtildi.

Açıklamada, açılış törenine, Başbakan Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Filiz Besim, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Belediye Başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden Kültür, Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sektörlerinde uzman müşavir Raif Kutluk, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, kardeş belediyeler Finike, Pendik, Beykoz, Kütahya ve Samsun’un başkan ve temsilcileri, kurum kuruluş ve dernek temsilcileri ile çok sayıda kişinin katıldığı kaydedildi.

Belediye açıklamasında, şunlar aktarıldı:

“İskele’ye ayrı bir hava ayrı bir soluk kazandıran İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninin sunuculuğu yapan Boğaziçi Köyü sakinlerinden Emine Akşahin, misafirlere Kıbrıs manileriyle seslendi. Kültür Evi’nin açılış töreninde Kıbrıs Kültürüne ait birçok canlandırma ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlar misafirlere gösterildi. Renkler ve Kültürler İskele’de buluşuyor ana temasıyla düzenlenen 10. Kültür Sanat Günleri’nin açılışını yapmasıyla kapılarını açan Kültür Evi’nin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. Açılışa katılan Başbakan Tufan Erhürman ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da birer konuşma yaptı.”

SADIKOĞU: “TARİH KOKAN KENT İSKELE’YE BİR DEĞER DAHA KAZANDIRDIK”

Açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuşmasına Ulu Önder Atatürk'ün “sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözüyle başladı.

Bu sözü ilke edindiklerini söyleyen Sadıkoğlu, sosyal ve kültürel faaliyetleri halkla buluşturmayı da asli görev bildiklerini ifade etti. Kültür Evi ile birlikte tarih kokan İskele’ye bir değer daha kazandırmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını da vurgulayan İskele Belediye Başkanı, Kültür Evi’nin yapımında büyük katkıları olan TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'ne şükranlarını sundu.

Sadıkoğlu, kültür evinde neler olduğunu şöyle anlattı: “Binamız genel anlamda iki kısımdan oluşuyor. Tek kat olarak görülen kısımda; aşevi, sündürme ve yatak odası ile Kıbrıs evinin havasını solutmak ve sizlerle buluşturmak istedik. İki katlı olan binamızın alt kısmının bir bölümünde yıllardır festivallerimize katılan ülkelerin ve de kardeş Belediyelerimizin kültürlerini yansıtan simgeler bulunmaktadır. Aynı salonumuzun diğer kısmında ise bazı köylerimizde bulunan köy kadın kurslarımızda, kadınlarımız tarafından üretilen el emeği göz nuru eserlerin sergisi ve satışı yapılacaktır. Binamızın üst kısmında ise kadınlarımızın kendi el becerilerini daha da geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitim atölyesi bulunmaktadır. Yine üst katta Kültür Sanat Ofisimiz ve de CIOF ve Uluslararası Festivaller Birliği’nin Kuzey Kıbrıs Merkezleri ile halk dansları ofisimiz bulunmaktadır.”

“Tek bir amacımız var o da, aynı bayrak ve gökyüzü altında aynı havayı soluyan, dini, dili, ırkı ve rengi ne olursa olsun ada genelindeki tüm kültürleri İskele’de buluşturmak diyen Başkan Sadıkoğlu, Kültür Evi’ne emeği geçenlere teşekkürlerini sundu ve şöyle dedi:

“Öncelikle böylesi güzel bir eserin ortaya çıkmasına onay veren Belediye meclisime, Belediye İmar bölümüne, bu yapıyı yapabilmemiz için eski Veteriner Dairesinin kullanımını tarafımıza veren dönemin Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve yine eski Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kullanımını İskele Belediyesi’ne veren dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’e, projemize katkı sağlayan en yakın destekçimiz Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne, onun nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'ne, ihalemizi kazanan ve gününde bize teslim eden Manyeri İnşaat Şirketi'ne, gecesini gündüzüne katarak çalışan İskele Belediye personeline, binamızın bitim aşamasında bina içerisindeki iç mefruşattan tutun da, dışardaki kerpiç fırının yapımına kadar katkı koyan konu komşu herkese, kardeş belediyelerimizden Finike Belediye Başkanı Sn. Kaan Osman Sarıoğlu ve kıymetli eşine Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı aynı zamanda Pendik Belediyesi Başkan Danışmanı Sn. Atila İpek ve kıymetli eşine ve de kardeş Belediyelerimizden Samsun, Kütahya, Beykoz belediyelerinin sayın temsilcilerine çok teşekkür ederim.”

ERHÜRMAN: “İSKELE BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ ÇOK YÖNLÜ BİR PROJE”

Yağmur altında gerçekleşen açılışta konuşan Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, “tüm misafirleri yağmur ve bereketle kucaklıyorum” dedi.

Başbakan Erhürman, şunları dile getirdi:

“Bu güzel projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkesi yürekten kutluyorum. Burada kültür, sanat, üretim ve eğitim var. Bu bölgeye bir meydan yarattı. Kadınlarımızın üretmesi üretime katılması ve eğitim önemsendi. Çok yönlü bir proje. İskele Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Kültürlerin kaynaşmasına olanak sağladı. En büyük mutluluğum İskele’ye geldiğimde bir çok kültürü bir arada bulabiliyorum.”

ATAOĞLU: “HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, “böyle anlamlı bereketli bir günde Kültür Evi’nin açılışıyla ilgili yaptığımız bu güzel gün, önümüzdeki günlerde kültürümüzüm yansıtılması için Belediyemiz ile birlikte yapacağımız çalışmalara ışık tutacaktır. Her zaman desteğimiz tamdır. Müzenin açılmasıyla birlikte kültür evinin açılmasıyla ilgili biz de bakanlık olarak alış veriş konusunda destek olacağız. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

İskele Belediyesi açıklamasında şunlar da kaydedil:

“Tören boyunca yapılacak birçok etkinlik ise yağmur nedeniyle iptal edildi. Sele ve sepetlerin örüldüğü, fırında çöreklerin, mutfakta molehiyanın pişirildiği İskele Belediyesi Kültür Evi’nin açılışında Kıbrıs Türk Halk Dansları Şarkıları ile Mustafa Eralp Kutbittin ise misafirlerin kulaklarının pasını sildi. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte kapılarını açan Kültür Evi’nin her bir odası tek tek gezildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun eşlik ettiği misafirleri her bir odada, o odanın konseptine uygun canlandırmalar karşıladı. Açılışın ardından misafirlere yine Kıbrıs Kültürüne ait yiyecek ve içecekler ikram edildi.”