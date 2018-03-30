İskele Belediyesi 3. Kültürlerin Kaynaşması Pazar gün

İskele’de saat 10.00’da başlayacak etkinlikte, 100’ü aşkın stantta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin birçok ilinin yanı sıra; Birleşik Krallık, İran, Nijerya, Türkmenistan, Zambiya, Pakistan, Tanzanya, Sudan, Filipinler ve Ürdün lezzetleri ve kültürleri tanıtılacak.





İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Belediye Müdür Vekili Tahir Musalar ve İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa ile birlikte İskele Avcılar Birliği lokalinde basın toplantısı düzenleyerek etkinlik hakkında bilgi verdi.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Telsim’in iletişim sponsorluğunda ada genelindeki kültürleri bir kez daha İskele’de buluşturmayı hedefliyoruz” diyerek, halkı 1 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinliğe davet etti.



Kültürleri bir kez daha İskele’de buluşturmayı hedeflediklerini belirten Sadıkoğlu, etkinliğe üçüncü kez evsahipliği yapacak olmanın kendilerini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını kaydetti.



Bu yılki etkinlik çıtasını biraz daha yükselttiklerini ifade eden Sadıkoğlu, etkinliğin Kıbrıslı Türk sanatçıların geçidine sahne olacağını belirtti.



Sadıkoğlu, etkinlikte, O Ses Türkiye Yarışması’nda birinci olarak Kıbrıs Türk halkını gururlandıran Lütfiye Özipek’in yanı sıra, Grup Rast, Grup Oldies, Grup Karadeniz, Grup Cousin, Mağusa Müzik Band ile Otantik temsilcilerinden Mustafa Eralp Kutbittin’in sahne alacağını açıkladı.



3. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde çocuklar için de oyun sokağı hazırlandı. Çocuklara çamura hayat veren isim Leman Cankat da eşlik edecek.



Etkinlik; İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi, Otantik Grup karşılamalar, Dansın Rüyası (FOGEM) Beyarmudu Anadolu Esintisi ve birçok ülkenin dans gösterilerine de sahne olacak.