İskele Belediyesi, 2019 yılı kutlama etkinliklerinden bazılarını iptal etti

İskele Belediyesi, 2019 yılını karşılamaya yönelik yemek ve kent süslemelerini iptal ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dikmen, Alsancak ve Lapta’da yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sadıkoğlu, sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden 4 gence Allah’tan rahmet, yaslı aileleriyle sevenlerine bir kez daha baş sağlığı diledi.

Açıklamada, “İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri, 2019’u karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde İskele kent merkezinde yapılacak ışıklandırma ve süsleme etkinliğini oy birliği ile iptal etti. Belediye Meclisi ayrıca neredeyse her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi yeni yıl yemeğini de iptal etme kararı aldı” denildi.