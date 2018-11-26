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IQOS’un yeni nesil ürünleri Kuzey Kıbrıs’ta

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KKTC’de Kaner Şirketler Grubu’nun distribütörlüğünü yaptığı Philip Morris International’ın (PMI) İsviçre’de tasarlanmış HeatControl™ Teknolojisi’ne sahip ve dünyada yaklaşık 6 milyon yetişkin kullanıcısı olan tütün ısıtma sistemi IQOS’un yeni nesil ürünleri Kıbrıs’ta da yetişkin tüketicilerle buluşuyor

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IQOS’un yeni nesil ürünleri Kuzey Kıbrıs’ta
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Alternatif ürünlerin araştırma, geliştirme ve üretimine önemli kaynak ayıran Philip Morris International, bu alanda şimdiye kadar 4,5 Milyar ABD doları tutarında yatırım yaptı. Devrim niteliğindeki yenilikçi ısıtılan tütün ürünü IQOS, Kuzey Kıbrıs da dâhil olmak üzere dünyada 43 ülkede piyasaya sunuldu ve yaklaşık 6 milyon yetişkin tüketicisi sigaradan IQOS’a tamamen geçiş yaptı.

Yeni nesil IQOS ürünlerini KKTC’de ilk defa yetişkin tüketicilerle buluşturan Serhan Kaner şunları söyledi: “Dünyanın lider şirketi Philip Morris International dumansız bir gelecek vizyonunu ortaya koydu. Kaner Şirketler Grubu olarak dünyanın lider tütün şirketi olan PMI’ın dumansız gelecek vizyonunu içtenlikle destekliyoruz.”

Kaner sözlerine şöyle devam etti:

‘’Kuzey Kıbrıs’ta Mayıs 2017’de gerçekleştirdiğimiz IQOS lansmanı sonrası şimdiden adamızda yaklaşık 12bin yetişkin sigara tüketicisi tamamen IQOS’a geçiş yaptı. Bu rakamlarla IQOS’un en iyi performans gösterdiği ülkelerden birisi konumundayız ve bundan gurur duyuyoruz. Yeni nesil IQOS ürünleri olan IQOS 3 ve IQOS 3 MULTI ile bu başarımızı devam ettireceğimize inancımız tamdır. Bu ürünler geliştirilmiş özellikleriyle yetişkin tüketicilerin beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek şekilde tasarlandı’’

Yeni nesil ürünler olan IQOS 3 ve IQOS 3 Multi tüm dünya ile birlikte 3 Aralık itibarıyla Kuzey Kıbrıs’ta da piyasaya sunulacak.

IQOS, tütün ürünleri tüketmeye devam etmek isteyen yetişkin sigara tüketicileri için bir alternatiftir.IQOS, tütünü yakmayıp ısıtır. Bu sayede duman değil, buhar oluşturur. Şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalar, oluşan ve içeçek ilen IQOS buharında bulunan zararlı bileşenlerin seviyesinin, sigara dumanına kıyasla ortalama %90 daha düşük olduğunu göstermektedir. Fakat bu, IQOS zararsız veya tamamen risksiz demek değildir. Tütünle ilgili sağlık risklerini azaltmanın en iyi yolu tütün kullanımını tamamen bırakmaktır.

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