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“İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışalım” paneli yarın

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Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’da başlayacak panelde, AB'nin geçen yıl açtığı “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” proje çağrısı kapsamında hibe desteği alan projelerin sunumları yapılacak.

“İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışalım” paneli yarın
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 “İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışalım” başlıklı panel, yarın Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapılacak.
 
Panelde ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretiyle daha iyi mücadele edebilmeye yönelik yerel fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar tartışılarak, ilgili tüm paydaşlar arasında bir koordinasyon sağlanması amaçlanıyor.

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