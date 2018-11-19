“Imagine (hayal et)” programı 2 bin öğrenci ve 194 öğretmen bir araya getirdi

2017-2018 Eğitim Yılı’nda “Imagine” çerçevesinde Kuzey ve Güney’den toplam 86 okuldan 2 bin öğrenci ve 194 öğretmen bir araya getirildiği bildirildi

Kıbrıs’ta, “Güven Yaratıcı Önlemler” çerçevesinde oluşturulan komitelerden olan Eğitim Teknik Komitesi’nin himayelerinde gerçekleştirilen “Imagine (hayal et)” programı çalışmalarını sürdürüyor. 2017-2018 Eğitim Yılı’nda “Imagine” çerçevesinde Kuzey ve Güney’den toplam 86 okuldan 2 bin öğrenci ve 194 öğretmen bir araya getirildi.

Komitenin himaye ettiği ve çalışmaların Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Dayanışma Evi tarafından yürütüldüğü, Almanya ve UNFICYP tarafından da desteklenen “Imagine” programı, 2018-2019 eğitim yılı çalışmalarına devam ediyor.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (INFICYP) Basın Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bütünlüklü bir anlayış çerçevesinde şiddetsizlik ve barış kültürü anlayışını temel alan program iki aşamada gerçekleştiriliyor.

İlk aşamada uzman eğitimciler iki taraftan programa katılan okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenleri Dayanışma Evi’nde düzenlenen iki toplumlu aktiviteler için hazırlıyorlar. İkinci aşamadaysa iki toplumdan öğrenciler eşleştiriliyor ve öğrenciler ara bölgede barış eğitimiyle ilgili Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ile atölye çalışmaları veya “Peace Players Cyprus-Kıbrıs Barış Oyuncuları” ile spor aktivitelerine katılıyorlar.

UNFICYP açıklamasına göre, yeni akademik yılda “Imagine” çerçevesinde okullarda önce tek toplumlu çalışmalar gerçekleştirilecek, ardından iki toplumlu ziyaretler ve öğrenci ziyaretleri yapılacak. Öğretmenlerin program çerçevesindeki eğitimleri ise hem tek toplumlu, hem de iki toplumlu olarak düzenlenecek.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında da devam edecek olan “Imagine”, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerini hedefliyor ve Ada’nın her yanından Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

AÇILIŞ ETKİNLİĞİ

“Imagine” programının açılışı çerçevesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinlikte, programa katkı koyan tüm paydaşların yanı sıra Eğitim Teknik Komitesi eş başkanları Meltem Onurkan Samani ile Michalinos Zembylas, Almanya Büyükelçisi Franz Josef Kemp, BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BMBG Misyon Şefi Elizabeth Spehar yer aldı. Yetkililer etkinlikte katılımcılara hitap da etti.

“Imagine” BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili raporunda da yer almış ve programdan övgüyle bahsedilmişti.