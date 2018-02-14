İlk ve tek şehit milletvekili Cengiz Ratip anıldı

Türk Cemaat Meclisi üyesiyken şehit düşen Cengiz Ratip, 54'üncü ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan Şehit Cengiz Ratip Kütüphanesi’nde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Şehit Cengiz Ratip’in oğlu Mustafa Kemal Gökeri ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve bazı milletvekillerinin katılımıyla bir tören düzenlendi

Türk Cemaat Meclisi üyesiyken şehit düşen Cengiz Ratip, 54'üncü ölüm yıl dönümünde Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan Şehit Cengiz Ratip Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Şehit Cengiz Ratip’in oğlu Mustafa Kemal Gökeri ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay konuşma yaptı.

Özgeçmişinin okunduğu törende, 10 Eylül 1961’de milletvekili seçilen Cengiz Ratip’in 14 Şubat 1964’tePoli’de kurulan bir pusu sonucu şehit edildiği, nereye gömüldüğünün ise hâlâ bilinmediği kaydedildi.

Cengiz Ratip’in adı 14 Şubat 2009 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Kütüphanesi’ne verilmişti.

GÖKERİ: “54 YILDIR GÖMÜLDÜĞÜ YERİN BİLİNMEMESİ KANAYAN YARA”

Şehit Cengiz Ratip’in oğlu Mustafa Kemal Gökeri, konuşmasının başında kütüphaneye babasının adının verilmesinde katkısı olan dönemin Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin merhum eski Başkanı Ertan Ersan’a ve yazıları ile konuyu gündeme getiren gazeteci Sevgül Uludağ’a teşekkür etti.

Babası Cengiz Ratip’in ilk ve tek şehit milletvekili olduğunu, 33 yaşındayken görev başında Rumların kurduğu pusu ile şehit edildiğini belirten Gökeri, “Babamın 54 yıldan bugüne gömüldüğü yerin bilinememesi aile için kanayan yaradır” dedi.

“İNSANİYET NAMINA BİLGİ VERİN”

Gökeri, babasının gömüldüğü yeri bilen Kıbrıslı Rumlara insaniyet adına Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Babasını tanıyanların ve çevresinin onu dürüst, vatansever, toplum çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutan, çalışkan ve sevgi dolu bir insan olarak tanımladıklarını dile getiren Gökeri, iki toplum arasında yaşanan çatışmaların sükunet ve adaletle çözülmesi yönünde çaba harcadığını kaydetti.

ULUÇAY: “KAYIPLARLA İLGİLİ BİLGİSİ OLAN KOMİTEYE BAŞVURSUN”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, Cemaat Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapmış Cengiz Ratip’in kayıp oluşundan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kayıpları bulma yönünde harcadığı çabanın önemine işaret eden Uluçay, kayıplarla ilgili bilgisi olanlara komiteye başvurma çağrısında bulundu.

“ÖZELLİKLERİNİ, BUGÜNE VE GELECEĞE TAŞIMAYA KARARLIYIZ”

Uluçay, Ratip’in dürüstlüğü, toplum çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutan kişiliği, iki toplumun yakınlaşması yönünde çaba harcaması gibi özelliklerini bugünün milletvekilleri olarak bugüne yansıtmaya ve geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi.