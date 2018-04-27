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“İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler” konulu panel

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Avrupa Komisyonu, pazartesi günü “İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler” konulu panel düzenliyor.

“İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler” konulu panel
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Panel, Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda (KTTO) 10.30 – 12.30 saatleri arasında yer alacak.

AB Bilgi MAerkezi’nden verilen bilgiye göre, “İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler” panelinde iklim değişikliğinin istihdam ve işgücü piyasası üzerindeki etkileri ele alınacak.

Panelde, Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi Bölge Müdürü Rifat Ünal Sayman, iklim değişikliğinin istihdam ve işgücü piyasası üzerindeki etkileri ile AB politikaları ve uygulamaları hakkında örnekler vererek sunum yapacak. 

Dr. Tufan Ekici, Ali Korakan ve Dr. İbrahim Kahramanoğlu ise iklim değişikliğinin tarım ve enerji sektörleri üzerindeki etkileri ile Kıbrıs Türk toplumunda ortaya çıkan yeni meslekler hakkında konuşacak.

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