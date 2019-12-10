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İkinci Bahar üyeleri doyasıya eğlendi

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Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri, yeni yıl yemeğinde biraraya geldi

İkinci Bahar üyeleri doyasıya eğlendi

Girne Belediyesi, yaklaşan yeni yıl nedeniyle, Girne Belediyesi İkinci Bahar Projesi’nden yararlanan üyelerine yılbaşı yemeği düzenledi.
Yemeğe katılan yaklaşık 500 üye, gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdi. Yemekte düzenlenen çekilişlerde üyeler hediyeler kazandı. Etkinlikte ayrıca tüm üyelere, yeni yıl hediyeleri verildi.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İkinci Bahar Projesi üyelerinin yeni yılını kutlayarak, bir yeni yılı daha bir arada karşılamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Güngördü, Kıbrıs’ta ve dünyada, 2020 yılının, sağlık, huzur ve barış dolu olmasını diledi.

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