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İki toplumlu kitap pazarı düzenleniyor

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İki toplumlu kitap pazarı düzenleniyor
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Sol Hareket, EDON ve Prodeftiki cumartesi günü 10.00-14.00 saatleri arasında Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Faneromeni Meydanı’nda iki toplumlu kitap pazarı düzenleyecek.
Kurulacak ortak stantlarda Türkçe, İngilizce ve Yunanca kitapların okuyucuyla buluşacağı etkinlikle, kitap ile toplumlararası yakınlaşmaya, her iki toplumun bir birini daha iyi okumasına katkı yapma, kitap okuma ve paylaşma farkındalığı yaratma hedefleniyor.

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