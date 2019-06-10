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İki toplumlu işitme engelli gençlerden "Aynanın Sessizliği" adlı oyun

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Avrupa Birliği projesi olarak; İşitme Engelliler Öğretmeni Elena Hadjipetrou ve Oyuncu, akademisyen Güneş Kozal tarafından sahneye konulan tiyatro, işitme engelli bireylerden oluşan ilk, iki toplumlu tiyatro olma özelliğini taşıyor

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İki toplumlu işitme engelli gençlerden "Aynanın Sessizliği" adlı oyun
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İki toplumlu işitme engelli gençlerden oluşan "All in One" grubu, "Aynanın Sessizliği" adlı oyunla, 11 Haziran'da (Yarın) Bandabuliya Sahnesi'nde perde açıyor.

Avrupa Birliği projesi olarak; İşitme Engelliler Öğretmeni Elena Hadjipetrou ve Oyuncu, akademisyen Güneş Kozal tarafından sahneye konulan tiyatro, işitme engelli bireylerden oluşan ilk, iki toplumlu tiyatro olma özelliğini taşıyor.

Projenin onaylanması ile Ocak ayında oluşturulan grup, dört aylık bir çalışmanın ürünü olarak sahne alacak.

Proje, işitme engelli bireylerin dünyasına girerek, fırsat verilirse neler başarabileceğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

7 Haziran’da Güney Kıbrıs’ta sergilenen oyun, Bandabuliya Sahnesi’nde de saat 20:00'de başlayacak.

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