İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri dağıtıldı

Kıbrıs’taki yaşayan iki toplumdaki vatandaşların işbirliği yapmasını cesaretlendirmek ve adada sürdürülebilir bir barışın temellerini oluşturmayı amaçlayan 2009 yılından bu yana iki toplumlu projeye 3 milyon 250 bin avro katkı yapan Sir Stelios Hayırseverlik Vakfı 50 adet iki toplumlu takıma 10,000 bin avro değerinde nakit para ödülü verdi

Sir Stelios Haji-Ioannou, Vakfın açılışını önceki akşam gerçekleştirdiği Ledra PalaceGüney giriş kapısı yakınındaki merkezinde düzenlenen Ödül Töreni’nde (Stelios İki Toplumlu Ödülleri, 2018) 50 adet iki toplumlu takıma 10,000 bin avro değerinde nakit para ödülü verdi.

Kıbrıs’taki yaşayan iki toplumdaki vatandaşların işbirliği yapmasını cesaretlendirmek ve adada sürdürülebilir bir barışın temellerini oluşturmayı amaçlayan 2009 yılından bu yana iki toplumlu projeye 3 milyon 250 bin avro katkı yapan Sir Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın düzenlediği ödül gecesi yoğun katılımla gerçekleşti. Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiades’inyanısıra Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Yorgacis, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan milletvekilleri, Kıbrıs’ta görevli diplomatik misyon, basın yayın temsilcileri, ödül kazanan 50 takımdan toplamda 100 kişi geceye katıldı.

Geceye katılan GKRY Başkanı Anastasiades Vakfın Kıbrıs’ta sürdürdüğü kalıca barışa yönelik çabaları desteklediğini belirterek Vakıf Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı seri girişimci Sir Stelios Haji-Ioannou’yu kutladı.

Gecede söz alan Sir Stelios Ioannou, politik amaç gütmeden Kıbrıs’ta iki toplumun yakınlaşmasına katkı koymak için 10 yıl önce başlattıkları girişimi yıldan yıla artan ilgi ve heyecanla sürdürmenin onurunu yaşadıklarını belirterek ödül alanlara ve başvuru yapanlara içtenlikle teşekkür etti.

Ödül Töreni ödül alanlar ve geceye katılanların toplu anı fotoğrafı ve kokteyl parti ile noktalandı. Lha