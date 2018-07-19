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İhtiyaçlı olan ailelerin çocukları ücretsiz sünnet ettirilecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 23 Temmuz - 15  Ağustos tarihleri arasında  gerçekleştirilecek sünnetler için, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından başvuru kabul ediliyor

İhtiyaçlı olan ailelerin çocukları ücretsiz sünnet ettirilecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, daireden yardım alan ailelerin çocukları ile ekonomik yönden ihtiyaçlı olan ailelerin çocuklarının ücretsiz sünnet ettirileceğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 23 Temmuz - 15  Ağustos tarihleri arasında  gerçekleştirilecek sünnetler için, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından başvuru kabul ediliyor.
Başvurular, ikamet edilen bölgedeki Sosyal Hizmetler Dairesi şube ve bürolarına yapılabilecek.
Daha detaylı bilgi, 22 73 743 numaralı telefondan, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilecek.
İlçelere göre sünnet tarih ve yerleri şöyle:
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, 23-24-30-31 Temmuz; Gazimağusa Devlet Hastanesi 25 Temmuz; Cengiz Topel Hastanesi 7-9 Ağustos, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 13-14-15 Ağustos.

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