İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar

Girne bölgesinden duyarlı vatandaşlarımızdan olan, ikiz kardeşler Aydın ve Uğur Töle ile Gökçe Polat son günlerde başta Girne, Lapta, Alsancak olmak üzere Karşıyaka, Çatalköy ve Esentepe’de ihtiyaçlı aile ve kişilere ellerinden geldiğince yiyecek, giyim ve erzak yardımında bulunuyorlar

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle insanların ekonomik olarak zor günler yaşadığı bugünlerde ülkemizde de binlerce kişi çalışamadığından dolayı evine ekmek götürememekte. Bu nedenle birçok bölgede gerek belediyeler gerekse duyarlı bazı vatandaşlarımız fakir ve ihtiyaçlı kişi ve ailelere yardım etmek için canla başla çalışmaya devam ediyor.

Girne bölgesinden duyarlı vatandaşlarımızdan olan, ikiz kardeşler Aydın ve Uğur Töle ile Gökçe Polat son günlerde başta Girne, Lapta, Alsancak olmak üzere Karşıyaka, Çatalköy ve Esentepe’de ihtiyaçlı aile ve kişilere ellerinden geldiğince yiyecek, giyim ve erzak yardımında bulunuyorlar.

Yardımsever vatandaşların yaptığı katkılar ile 5 gündür ulaşabildikleri 100 civarındaki aileye yardımda bulunan üç arkadaş, ülkede yüzlerce hatta binlerce yardıma muhtaç aile ve insana bugünlerde ulaşarak onlara yardım etmenin önemine dikkat çektiler.

Bu konuyla ilgili bize bilgi veren Aydın Töle, “Kıbrıs’ta fakir yok sanmayın yardımımıza ihtiyaçları olan o kadar insan var ki. Arkadaşım ve ben küçükte olsa taşın altına elimizi soktuk. Unutmayın sizler evinizde yatarken onlar çocukları için geçimsizlik dertlerinde. Bu zor süreçlerde yardım etmek isteyenler bizlere ulaşırsa çok seviniriz” dedi.

Özellikle engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Töle, herkesin bu zor günlerde birlik olması gerektiğini ve yardım elini uzatmasını beklediklerini sözlerine ekledi.