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I. Kıbrıs Mobilya Fuarı düzenleniyor

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Mobilya Sanayicileri Derneği bir ilke imza atıyor. Mobilya üreticileri, 23 Ocak tarihinde Fuar alanında gerçekleşecek olan I. Kıbrıs Mobilya Fuar’ında halka bir birinden güzel yerli ürünler sunmaya hazırlanıyor

I. Kıbrıs Mobilya Fuarı düzenleniyor

Ülkemizde ilk kez gerçekleşecek olan I.Kıbrıs Mobilya Fuarı, 23 Ocak tarihinde start veriyor. 3 gün sürecek olan fuara mobilya sektörünün ileri gelen firmaları katılarak, mobilyalarını sergileyecekler. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi, ülkemizde bir çok mobilya sanayi firmasının geçmiş yıllara göre ivme kazandığına değinerek, dünya ülkeleri ile ayni standartlarda üretim yaptığımızın altını çizdi. Birçok firmanın yerli üretimde önemli yere sahip olduğuna dikkat çeken Ciddi, halkımızın desteği ile mobilya sanayi sektörümüz ciddi anlamda gelişme sağlamıştır dedi.

Ciddi, ülkemizde ilk kez mobilya adı altında bir fuar düzenlendiğini, bu fuar sayesinde halkımızın birçok yerli üretim firması ile buluşmasına fırsat tanınacağını söyledi.

Mobilya Sanayicileri Derneği tarafından organize edilen fuarın amacının, mobilya sektöründeki yerli ürünleri tüketicilerle buluşturmak ve halkın yerli ürünlere olan bakış açısını geliştirmek olduğunu söyleyen Ciddi, birçok firmanın fuarda stand açacağını belirtti.

23-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar; hafta içi 18:00-22:00, hafta sonu 16:00-22:00 saatleri arasında, Lefkoşa Fuar Alanı Salon 3’te gezilebilecek.

KKTC’nin tanınmış 13 firmasının stand açacağı fuarı glenekselleştirmeyi düşündüklerini ifade eden Başkan Ciddi, fuarın ücretsiz ve herkese açık olduğunu duyurdu.

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