Hüzün ve gurur bir arada yaşandı

Dome Otel’in tarihi belgesel oldu. “Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeselinde duygulu anlar yaşandı

Dome Otel’in tarihi, mücadelesi, tanıklık ettiği savaşlar ve esirlik günleri, işçisinin alın teriyle yeniden doğuşu “Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeseline yansıdı.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya’nın üstlendiği, müzikleri Okan Ersan’a ait “Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” belgeselinin ilk gösterimi Dome Otel’de yapıldı.

Dome Otelin kurucusu Costas Charalambus’un torunu Kostas Zambarloukos da etkinliğe katıldı, kendi anılarını da paylaştığı belgeseli izledi.

Dome Otel’in kuruluşundan bugüne tarihçesinin anlatıldığı 45 dakikalık belgeselde, Girne’nin bu sembol yapısı, hem turizm, hem de toplumsal etkileriyle konuşuldu.

Belgesel gösteriminin ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Dome Otel’in havuz başındaki kokteylle başlayan geceye 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın yanı sıra eski Dome Otel çalışanları, gazeteciler, siyaset ve sendika dünyasından isimler katıldı. Çok sayıda Kıbrıslı Rum da gecede yer aldı.

Belgeselin senaryosu yazarlığı ve yönetmenliğini üstlenen Simge Çerkezoğlu ayrıca görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya, geceye katılan herkese teşekkür ederek, Dome Otel belgeselinin barışa hizmet etmesini diledi.

Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman da, Kıbrıs’ın tarihine tanıklık eden Dome Otel’in pek çok hüzne ve güzelliği birlikte tanıklık ettiğini söyledi.



“Bu otel üretenin yönettiği bir yerdir, amacı toplumsal faydadır, tarihi geleneği geçmişten geleceğe taşımaktır” diyen Karaman, Dome Otel’in bir “patronu” olmadığının özellikle altını çizdi.

Türkiye’nin tanınmış belgesel yönetmenlerinden Nebil Özgentürk de etkinliğe katıldı. Dome Otel belgeselinden çok etkilendiğini anlatan Özgentürk, “Bu tesisi bir sembol olarak koruyunuz, yıpratılmasına izin vermeyiniz” dedi.

Belgeselin, Kıbrıs barışını anlatan etkisiyle dünyada gösterilmesi gerektiğini söyleyen Nebil Özgentürk, özellikle de otelin sahibin torununu burada görmekten dolayı çok duygulandığını da sözlerine ekledi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Dome Otel’in Girne’nin tarihi olduğunu belirterek, otelde herkesin anısı olduğunu anımsattı.

Talat, otelin bugün başarıyla yönetildiğini, yatırım yapabilen , toplumsal fayda sağlayan bir yapıya kavuştuğunu da söyleyerek, “Dome Otel’e başka eller uzanmamalı, buna engel olunması gerekir. Dome otelle ilgili uzun zamandır spekülasyonal yapılıyor. Otelin büyük yabancı yatırımcıların pençesine verilmesi isteniyor. Bunun mümkün olmayacağına inanıyorum” dedi.