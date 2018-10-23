Sendikal Platform, Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirasının kullanılmasından dolayı, maaş ve ücretlerde yüzde 63 kayıp yaşandığını, kredi faizlerinin de artmasından dolayı tüketicilerin mağdur edildiğini savunarak, hükümete, bankacılık ve faiz konularında tedbir alma çağrısı yaptı

Sendikal Platform, hükümete, bankacılık ve faiz konularında tedbir alma çağrısında bulundu.



Sendikal Platform, Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirasının kullanılmasından dolayı, maaş ve ücretlerde yüzde 63 kayıp yaşandığını, kredi faizlerinin de artmasından dolayı tüketicilerin mağdur edildiğini savundu.

Sendikal Platform, bankaların krediler için uyguladığı faizler konusunda Merkez Bankası önünde eylem yaptı. Eylemde “Faiz Soygununa Son” yazılı pankart açıldı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem tarafından okunan ortak basın açıklamasında, “son üç yıldır maaş ve ücretlerimizde döviz bazında erime yüzde 63’e ulaşmıştır. Buna borç faizlerinin ikiye katlanması da eklenince TL kullanımının yarattığı yıkımın boyutları ortaya çıkmaktadır” denildi.

Kuzey Kıbrıs’taki bankaların Türkiye’deki bankacılık sistemine bağlı olduğu, ekonominin de Türkiye ekonomisine bağımlı olduğu, bu nedenlerden dolayı da halkın cebindeki paranın Türkiye’ye taşındığı savunulan açıklamada, Hükümet’in sendikalar tarafından sunulan tüm önerilere kulak tıkadığı savunuldu.

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokol ve Türk Lirası'nın kullanımının “soygun, vurgun ve ekonomik çöküş” getirdiği iddia edildi.

ÖNERİLER

Sendikal Platform, faizler ve mağduriyetler konusunda şu önerilerde bulundu:

“Borç faizlerinin düşürülmesi için, faiz farkı fonu oluşturulması ve mevduat faizlerinden alınan stopajın sıfırlanması veya dövizden alınan stopajın oluşturulacak fona aktarılması;

Banka krizinden dolayı ödenmeyen meblağların tahsil edilmesi için çalışma yapılması, finans şirketlerinin denetiminin arttırılması ve buralardan gelecek kaynağın fona aktarılması;

Merkez Bankası’nın elde ettiği kârın, borç faizlerinin arttırılmasından dolayı oluşan farkın ödenmesi için kullanılması;

Mevduatların KKTC’deki Türkiye Bankaları aracılığıyla ülke dışına çıkarılmasının önlenmesi;

Kalkınma Bankası tahvillerinin karşılığı ve Merkez Bankası nezdinde bulunan Tasarruf Mevduat Fonu kaynaklarının faiz mağdurları için kullanılması;

Kooperatifler Mukayyitliği kontrolündeki Kooperatif Mevduat Fonu kaynaklarının da kooperatif üyelerinin faizlerin yükselmesinden doğan mağduriyetinin giderilmesinde kullanılması.”

ŞENER ELCİL

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı konuşmada, Türkiye’deki ekonominin günden güne daha kötüye gittiğini, Türk Lirası kullanılmasından dolayı da Kuzey Kıbrıs’taki emekçinin Türkiye’deki ekonomik sıkıntıdan çok daha kötü etkilendiğini söyledi.



Şener Elcil, ülkeye giriş çıkışların yasalarla yeniden düzenlenmesi; Türk Lirasının değer kaybından dolayı mağduriyet yaşanmaması için her ay hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması veya daha istikrarlı bir para birimine geçilmesi önerilerinde bulundu.

Türkiye’deki bankaların para toplamak için mevduat faizlerini yükselttiğini, bununla birlikte kredi faizlerinin arttırıldığını, ancak Türkiye Merkez Bankası’nın kredi faizlerindeki artıştan doğan farkı karşıladığını belirten Elcil, “Burada ise kredi alan insanlarımız bankalarla, kooperatiflerle karşı karşıya getirilmektedir” dedi.

“TC BANKALARININ TAVRI YERLİ BANKALARI BATIRABİLİR”

Elcil, Türkiye Bankalarının faiz artırımıyla mevduat toplama yönteminin, yerli bankaların rekabet gücünün yok ederek “bankaların batmasına kadar gidecek bir sürece” yol açabileceğini kaydetti.