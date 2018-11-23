Hukukçulardan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” paneli

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nedeniyle hukukçuların konuşmacı olacağı bir panel gerçekleştirecek.



Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alacak konferans saat 14:00’te başlayacak.