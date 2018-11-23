banner107
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
19 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
31 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
17 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
237 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
66 0
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
63 0
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
58 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
148 0
banner82

Hukukçulardan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” paneli

banner27

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nedeniyle hukukçuların konuşmacı olacağı bir panel gerçekleştirecek.

banner210
Hukukçulardan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” paneli
banner215
 


Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alacak konferans saat 14:00’te başlayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.