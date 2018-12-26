"Hukuk devleti olmak önemli"

Cumhurbaşkanı Akıncı, siyaset kurumunun zaman zaman çeşitli dalgalanmalar yaşayabileceği, çeşitli etkileşimlerin söz konusu olabileceğini ancak hukuk ve adalet düzeninin tüm bu etkileşimlerden uzak, onlara kapalı, sadece hukukun gereklerine ve vicdanın sesine açık olması gereken bir müessese olduğunu belirtti

Başsavcılığa seçilen Behiç Öztürk bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda bağlılık yemini etti.

Yemin töreninde konuşan Akıncı, siyaset kurumunun zaman zaman çeşitli dalgalanmalar yaşayabileceği, çeşitli etkileşimlerin söz konusu olabileceğini ancak hukuk ve adalet düzeninin tüm bu etkileşimlerden uzak, onlara kapalı, sadece hukukun gereklerine ve vicdanın sesine açık olması gereken bir müessese olduğunu belirtti.

Yemin töreninde, Behiç Öztürk’ün özgeçmişi okundu; ardından Başsavcı Behiç Öztürk bağlılık yemini etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erdi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasında, Başsavcı Behiç Öztürk’ün yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Behiç Öztürk’ü uzun yıllar önceden tanıdığını dile getiren Akıncı, kendisinin Belediye Başkanı olduğu dönemde 5 yıl kadar birlikte çalıştıklarını söyledi.

Başsavcı seçiminin sancılı bir seçim olduğunu dile getiren Akıncı, hukuk devleti olmanın önemine dikkat çekti. Akıncı, şunları kaydetti:

“Hukuk devleti olmak demokratik, laik, beraberinde adil ve düzgün işleyen bir adalet mekanizmasını da getirmektedir. Yargının bağımsızlığı bu anlamda son derece önemlidir. Adalet sistemimiz içerisinde yargı, başsavcılık müessesesi ve savunmayı teşkil eden avukatlık müessesesi de son derece önemlidir. Bunların uyum içinde ve hukuk kurallarına bağlı olarak çalışmaları son derece önemlidir.

“HUKUK VE ADALET DÜZENİMİZ TÜM ETKİLEŞİMLERDEN UZAK OLMALI”

Siyaset kurumu zaman zaman çeşitli dalgalanmalar yaşayabilir, çeşitli etkileşimler söz konusu olabilir ancak hukuk ve adalet düzenimiz tüm bu etkileşimlerden uzak, onlara kapalı sadece hukukun gereklerine ve vicdanın sesine açık olması gereken bir müessesedir . Başsavcının bunu layıkıyla yenine getireceğine inanıyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum”.

ÖZTÜRK’ÜN ÖZGEÇMİŞİ

Behiç Öztürk’ün özgeçmişi şöyle:

“18 Nisan 1955 tarihinde Merhume Müjgan Öztürk ve Kıbrıs Türk Toplumuna eğitim alanında emeği geçmiş öğretmenlerden Merhum Yusuf Öztürk’ün beş evladından ikincisi olarak Baf kasabasında dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Baf İlkokulunda, Orta ve Lise Eğitimini Baf Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı.

1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetini müteakip Avukatlık stajını tamamlayarak, 21 Aralık 1978 tarihinde Avukat olarak kaydını yaptırdı.

18 Mayıs 1983 tarihine kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra 18 Mayıs 1983 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne muvazzaf statülü hukuk müşaviri, avukat olarak atandı ve 18 Ocak 1988 tarihine kadar Hukuk Şube Amirliği görevini yürüttü.

18 Ocak 1988 tarihinde Savcı olarak atandı. Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 1 Kasım 1997 tarihinde kıdemli savcılığa 2 Ocak 2009 tarihinde ise Başsavcı Yardımcısı Muavinliği ’ne atandı.

Evli, biri kız biri erkek iki çocuk babası olup bir kız torunu vardır.”

BAĞLILIK YEMİNİ

Bağlılık Yemini şöyle:

“Ben Behiç Öztürk, Başsavcı görevimde Kıbrıs Türk Toplumuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı kalacağıma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasını, Yasalarını ve diğer mevzuatını koruyacağıma, görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma namusum üzerine yemin ederim.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başsavcı Behiç Öztürk “bağlılık yemini” belgesine imza attı.

Behiç Öztürk, Aşkan İlgen'in emekliliğiyle boşalan Başsavcılık makamına, Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 12 Aralık’ta oy birliğiyle seçilmişti. Öztürk, yeni görevine 1 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak.