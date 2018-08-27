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“Hubble Bubble Show” 30 Eylül’e kadar gösteri yapacak

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“Hubble Bubble Show” 30 Eylül’e kadar gösteri yapacak
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Kıbrıs’a gelen “Hubble Bubble Show”un (köpük gösterisi), 30 Eylül’e kadar Erülkü Süpermarket’in ön otoparkına kurulan gösteri çadırında çocuklar ve ailelerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yapılan açıklamada, 16 Eylül’e kadar her akşam saat 20.00’de; 16- 30 Eylül tarihleri arasında da cuma günleri 18.00 ve 19.00’da iki gösteri, cumartesi ve pazar ise 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 19.00’da olmak üzere beş gösteri yapılacağı bildirildi.
Dünyaca ünlü “Hubble Bubble Show” gösterisinde; sunuculuğunu Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Azad Zeinalov’un yaptığı, çocuklar ve büyükler için komik palyaço ve sihirbazlık gösterilerinin yanı sıra, tüm çocukların içine alındığı dev köpüklerle yapılan eğlenceli ve interaktif gösteri yer aldığı kaydedildi. 
Gösteriye giriş biletinin yetişkinler için 15 TL çocuklar için ise 10 TL olduğu, bilgi almak isteyen vatandaşların 22 89 807, 0542 853 11 21 ve 0533 886 71 32 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini de bildirdi.

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