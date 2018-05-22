HP-TCEK’den “Engelsiz Yaşam Mümkündür” paneli

Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitiliği Komitesi (HP-TCEK), Dünya Engelliler Haftası nedeniyle yarın, “Engelsiz Yaşam Mümkündür” konulu panel düzenliyor.

Panelde, ülkede engelli vatandaşların yaşamın çeşitli alanlarında karşılaştığı zorluklar ve bunlara çözümlerin neler olabileceğine dair değerlendirmeler yapılacak. HP-TCEK’ten verilen bilgiye göre, yarın akşam saat 18.30’da Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği (KTED) lokalinde yer alacak panele konuşmacı olarak Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, HP-TCEK Komitesi Başkanı Orkun Bozkurt ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay katılacak. Moderatörlüğünü Orkun Bozkurt’un yapacağı panelde, kamusal yaşam, sanat, siyaset, spor ve eğitim alanlarında engellilerin yaşadığı sorunlar konuşulacak. İşaret dili çevirmeninin de hazır bulunacağı panele, tüm halkın davetli olduğu belirtildi.