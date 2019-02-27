banner255
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
9 0
“Alo”nun Tarihçesi
“Alo”nun Tarihçesi
16 0
 
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
4 0
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
2 0
UKÜ, kraliçesini buldu
UKÜ, kraliçesini buldu
123 0
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
22 0
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
29 0
banner82

Hisarköy Orkide Festivali ertelendi

banner27

Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan “9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali”, 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.

banner262
Hisarköy Orkide Festivali ertelendi
banner215

 

Belediyeden verilen bilgiye göre festival, bu tarihlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 9-10 Mart tarihlerine ertelendi.

Festival aynı programla gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında düzenlenecek orkide yürüyüşleri ücretsiz yapılacak.

Hisarköy Orkide Fesivali, 9 Mart Cumartesi saat 10.00’da “Orkideler Diyarına Yürüyüş” ve stantların açılışı ile başlayacak. 

Açılış töreni ve konuşmaların saat 13.00’te yapılacağı festivalde, iki gün boyunca halk dansı, dans gösterileri, konserler yer alacak.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.