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Her şey çocuklar içindi

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Yakın Doğu Koleji İngilizce Bölümü tarafından Çağlayan Çocuk Yuvası yararına eğlenceli bir etkinlik düzenlendi

Her şey çocuklar içindi
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Yakın Doğu Koleji İngilizce Bölümü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Red Nose Day etkinliğinin beşincisi düzenlendi.

İngiltere’nin en büyük yardım organizasyonlarından biri olan Comic Relief isimli hayır kurumu tarafından hayata geçirilen ve birçok ülkede yardım toplama amaçlı eğlenceli etkinliklerle düzenlenen “Red Nose Day” (Kırmızı Burun Günü) organizasyonu bu yıl Çağlayan Çocuk Yuvası yararına düzenlendiği belirtildi.

Yakın Doğu Koleji Öğretmenleri, personeli ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında kırmızı burun takıp, Red Nose Day tişörtlerini giyen öğrenciler, müzikler eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi.

Eğlenceli yarışmaların düzlendiği etkinlikte kurulan stantlarda, öğrencilerin kendi imkânlarıyla hazırladığı yiyecek ve tatlıların satışı yapıldı. Kermesten toplanan gelir Çağlayan Çocuk Yuvası’nın gereksinimlerinin karşılanması için bağışlandı.

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