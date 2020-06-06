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Her Daim Dostlar'dan temizlik

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Her Daim Dostlar, Gazimağusa Kaymakamlık koruluğunda temizlik faaliyeti düzenledi.

Her Daim Dostlar'dan temizlik

Grup Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Kaymakam Kemal Serpal ve Gazimağusa Belediyesi’nin temizlik çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Şentuğ, “Geçen bahar dikmiş olduğumuz fidanların yeşermiş olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. İsterdik ki tümü aynı şekilde yeşersin, doğamıza oksijen, canlılarımıza yuva, iklim krizine çare olsun. Ne yazık ki duyarsız ve acımasız bazı eğitimsiz yurttaşlarımız gencecik fidanların üzerinde piknik yaparak onların yok olmalarına neden oldular. İnsanların ulaşamadığı kenarda kalan fidanların tamamının hayatta olduklarını görmek bizleri mutlu etti” dedi.

Halka çağrıda bulunan Şentuğ, “Yediğini içtiğini orada bırakan bazı insanlarımız bilerek veya bilmeyerek buralarda yangın çıkmasına neden olabilir” dedi.

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