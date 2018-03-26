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Hem proje hem de fidanlar büyüyor

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Kuzey Kıbrıs Turkcell e-fidan projesi kapsamında iki yılda 3 bin 5 yüzün üzerinde fidan dikildiğini açıklarken duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti

Hem proje hem de fidanlar büyüyor
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Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nin işbirliğinde uygulamaya giren e-fidan projesinde iki yılda 3 bin 5 yüzün üzerinde fidan dikildi. Dikilen fidanlarla Çamlıbel’de çıkan yangında yanan bölgeileGeçitköy Barajı çevresi yeşillendirildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Orman Dairesi’nin işbirliğinde başlatılan proje kapsamında kolayca fidan bağışı yapılabilmesi amaçlandı. Bu fikirle yola çıkılan projede e-fidanın internet sitesi kktcfidan.com üzerinden fidan bağışı yapılabiliyor. Kişiler, kendisi veya başkası adına yapmak istedikleri bağışları ya site üzerinden SMS yoluyla onaylayarak ya da banka hesabıyla Orman Dairesi’nin hesabına aktarıyor, buraya aktarılan kaynaklar birikerek fidanların dikimi gerçekleşiyor.

YEŞİL BİR GELECEK İÇİN…

Projenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yarınlarına yatırım olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Ülkemize armağan edilmiş e-fidan projesine gösterilen ilgi, çok daha yeşil bir gelecek özlemimize ışık tutuyor” dedi.
Gelecek nesillere yeşil bir ülke bırakmak için projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Turkcell, e-fidan platformu ile daha kolay ve ulaşılabilir fidan bağışı yapılabildiğini, anımsattı.

80 Bine Yakın Fidan
21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada proje kapsamında fidanların dikilmeye devam ettiğini vurgulayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Her yıl çalışanlarımızla diktiğimiz fidanlarla birlikte e-fidan projesi kapsamında bugüne kadar dikilen fidanların sayısına baktığımızda ülkemize bizim aracılığımızla yaklaşık 80 bin fidan dikildiğini görüyoruz. Güzel Kıbrıs’ımızın daha da yeşillenmesive geleceğimiz için hep birlikte daha fazla çalışmalı, el birliğiyle daha binlercesinin dikilmesinisağlamalıyız” dedi.

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