Hem katkı, hem yürüyüş yaptı

KTOÖD tarafından düzenlenen “2. Doğada Engel Yok Yürüyüşü” gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin (KTOÖD) düzenlediği 2. Doğada Engel Yok Yürüyüşü, Taşkent parkurunda gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit yaptığı açıklamada, Telsim, North Prime Insurance ve Dağcılık Spor Derneği’nin desteklediği yürüyüşe, yağmur ve soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğunu belirtti ve katılımcıların 6,5 km’lik parkurda yürüdüklerini aktardı.

Yürüyüş başlamadan önce 15 TL’ye katılım numaralarını alanlara, Telsim’den çanta içinde ikram hediye edildiğini kaydeden Kibrit, dernek tarafından destekçilere plaket takdim edildiğini de ifade etti.

Kibrit, katılanlar arasında yapılan çekilişte iki kişiye Alcatel Tablet, bir kişiye de NorthPrime Insurance’dan sigorta hediye edildiğini belirtti.

