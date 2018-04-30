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“Hayalimdeki Ev” resim yarışması sonuçlandı

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Akacan Holding tarafından düzenlenen ve rekor sayıda resmin katıldığı “Hayalimdeki Evi Çiziyorum” yarışmasının sonuçları açıklandı

“Hayalimdeki Ev” resim yarışması sonuçlandı
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Akacan Holding, çocukların kişisel becerilerini ortaya koyarak öğrencilere mimarlık mesleğini tanıtmak, öğrencilerin gelecek nesillerin eğitimli, kültürlü ve sanatla ilgilenen bireyler olmasına katkı sağlamak amacıyla 6-11 yaş arasındaki miniklere yönelik düzenlenen  "Hayalimdeki Ev" temalı resim yarışmasını kazanlar ödüllerini aldı.

RESİMLER “AKACAN KONAK”TA SERGİLENDİ, ÖDÜLLER DAĞITILDI

İlk 17’a giren resimler bugün “Akacan Konak”ta sergilendi ve yarışmacılara başarı belgesi ile sürpriz hediyeler dağıtıldı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı bugünkü etkinliğe hem aileler hem de çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

“GÖSTERİLEN İLGİNİN BEKLENİLENDEN FAZLA OLMASI BİZLERİ MUTLU ETMİŞTİR”

Akacan Holding’den yapılan açıklamaya göre; “Hayalimdeki Ev” adlı yarışmaya ilgi gösteren tüm okul yöneticileri, resim öğretmenleri ve öğrencilere, çocuklara ailelere teşekkür ederiz. Yarışmaya gösterilen ilginin beklenilenden daha fazla olması bizleri çok mutlu etmiştir. Yarışmaya çok değerli çalışmaların gelmesi, yarışmanın amacına ulaştığını göstermektedir. Gelecek yıl düzenlenecek olan yarışmada buluşmak dileği ile” denildi.

JURİ OLDUKÇA ZORLANDI

17 resime ödül veren ve birbirinden güzel çalışmalar içinde dereceye girecek resimleri saptamak konusunda jüri oldukça zorlandı. “Hayalimdeki Ev” resim Yarışması için gelen resim çalışmalarından, katılım koşullarına uygun olanlar, Ressam İpek Denizli Karagöz  - Ressam  Ahmet Karagöz - Mimar Kemal İkizer ve Mimar Hanibal Ravandeh’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

ÖDÜLLER

Resim Yarışması’da dereceye girenler, birbirinden değerli hediyeler de kazandı. Birinci olan çalışmaya Samsung 9,6 inch tablet, ikinciye Bisiklet, üçüncüye Scooter hediye edildi.

YARIŞMAYI KAZANANLAR ŞÖYLE:

1. MERKUD CUMHUR

2. TANSEL HÜRDENİZ

3. ASIR KARCAN

3. EFE BEKIR ARSLAN

Özel Jüri Ödülü  MİLA AKTAŞ

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