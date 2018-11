İki kategoride gerçekleştirilen “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışmasında ilk kategori olan 2 ve 3’ncü sınıflarda birinci Levent İlkokulu’ndan Lavin Ünal tablet kazanırken, İkinci Yakın Doğu İlkokulu’nda Ali Sakarya bisiklet ve üçüncü TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Ayda Tezel, Dünya Klasikleri kitap setine sahip oldu, 4’ncü ve 5’nci sınıfları arasında gerçekleştirilen yarışma sonucunda birinci Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Aren Bıyıklı Laptop Bilgisayar, ikinci Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Melissa Nur Yıldız Bisiklet ve üçüncü Gelibolu İlkokulu öğrencisi Leyli Babanazarova Dünya Klasikleri kitap seti kazandı

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği'nin, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde düzenlediği İlkokullar arası “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışması sonuçları belli oldu.

2 ile 3 ve 4 ile 5’nci sınıflar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada ilk üç dereceye girenlerin yanı sıra mansiyon ödülleri de verildi.

Yarışmaya Yeşilyurt’tan katılan Yeşilyurt Özel Eğitim İlkokulu’ndan öğrencilerin tümüne başarı belgesi ve ödül verilirken, bir öğrencinin yaptığı resim ise tablet almaya laik görüldü.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin onayı ile 26 Ekim - 19 Kasım tarihleri arasında ülke genelindeki devlet ve özel ilkokullarda öğrenim gören çocuklar arasında yapılan resim yarışması ile çocukların resim kabiliyeti ve yeteneklerinin artırılması ile havacılığın sevdirilmesi hedeflendi.

TAŞYAPI’dan yapılan açıklamaya göre, resim yarışması ödül töreni 1 Aralık Cumartesi saat 12.00’de Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

ÖDÜL ALANLAR

İki kategoride gerçekleştirilen “Havalimanı” ve “Havacılık” konulu resim yarışmasında ilk kategori olan 2 ve 3’ncü sınıflarda birinci Levent İlkokulu’ndan Lavin Ünal tablet kazanırken, İkinci Yakın Doğu İlkokulu’nda Ali Sakarya bisiklet ve üçüncü TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Ayda Tezel, Dünya Klasikleri kitap setine sahip oldu.

Bu kategoride mansiyon ödülleri kazanan Yedidalga İlkokulu öğrencisi Erdoğan Numani, Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencisi Meryem Beyazyüz ve YDÜ İlkokulu öğrencisi Yağmur Hüdaoğlu ise ödül almaya hak kazandı.

Yarışmanın ikinci kategorisi olan 4’ncü ve 5’nci sınıfları arasında gerçekleştirilen yarışma sonucunda birinci Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Aren Bıyıklı Laptop Bilgisayar, ikinci Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Melissa Nur Yıldız Bisiklet ve üçüncü Gelibolu İlkokulu öğrencisi Leyli Babanazarova Dünya Klasikleri kitap seti kazandı.

4-5 sınıf kategorisinde mansiyon ödüllerinde ise Necat British School’dan Zeynep Irmak Öztürk, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Şenay Berin Ödev ve Gelibolu İlkokulu öğrencisi Şirin Gedayeva da ödül almaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye girenlerin dışında resimleri sergilemeye laik görülen 50 öğrenciye ise katılım belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler sunulacak.

ÖZEL EĞİTİM İLKOKULU ÖĞREMCİLERİNİN TÜMÜ BAŞARILI SAYILDI

Yarışmada ayrı tutulan Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin tümü başarılı sayılırken, başarı belgesi yanında ödüller de verilecek. Ayni okuldaki Doğukan Enver’in yaptığı resim ise tablete layık görüldü.

Resim yarışmasında dereceye girenler ile birlikte sergilemeye layık görülen 62 resim Ercan Havalimanı’nda sergilenecek. Dereceye girenler ayrıca T&T limanı İşletmeciliği sosyal paylaşım siteleri olan İnstagram: kibrisercanhavalimanı, Twitter: ErcanAirport, Linkedln: ErcanHavalimanı ve Facebook: Ercan Havalimanı’ndan (T&T logolu olan) yayımlanacak.

ÖZÇELİK: ÇOCUKLARIMIZ HAYALLERİNİ ÇİZDİ

T&T Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yarışmaya katılan tüm okullara ve öğrencilere teşekkür etti.

Açıklamaya göre, kendileri açısından yarışmaya katılan tüm çocukların başarılı olduğunu ifade eden Özçelik, “Gördüğümüz resimlerde çocuklarımız adeta hayallerindeki havacılık olgusunu yansıtmışlar. Jüri üyeleri resimleri seçmekte oldukça zorlandı. Bu, çocukların verdiği emeğin karşılığıdır” dedi.

Her yaşta sanatın önemine değinen Özçelik, Ercan Havalimanı’nda geçmişte sergiler açtıklarını belirterek, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini bu önemin giderek artacağına da vurgu yaptı.

“Sanatın, kişinin kendi kültürünü ve dünya kültürünü öğrenmeye, araştırmaya sevk eden bir alan olduğuna dikkat çeken Özçelik, sanatın insanların toplumdaki yerlerini bulması açısından önemine değindi. Sanatın evrenin ve insanın var oluşu ile başladığını kaydeden Özçelik, sanatın yaşamın içinden geldiği gibi aynı zamanda toplumda yaşayan bireylerin yaşamlarını etkilediğini kaydederek, çocukların yaptıkları resimlerde bunun açıkça hissettirdiklerini de belirtti. Özçelik, resim yarışmasını destekleyen tüm okul yönetimlerine, öğretmenlere ve büyük emek sarf eden öğrencilere de teşekkürlerini ifade etti.

Ercan Havalimanı’nda ödül ve mansiyon alanlarla birlikte resimleri sergilenmeye layık görülen çocukların isimleri şöyle:

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi: Ayşe İşkey, Tayfun Gözen, Samet Erinci, Simge Şerife Ağdelen, Çiçek Tuzluca

The English School of Kyrenia: Selin Önal, Deniza Zakir, Talu Abidin

23 Nisan İlkokulu: Çetin Çiftsüren, Ecrin Onur

Şht. İlker Karter İlkokul: Süreyya Sadisönmez, Hatice Nur Genç

Necat British School: Ayşe Leyonel, LavinParalik

YDÜ İlkokulu: Cem Sözal, AdahanDumancı, Hakkı Duvarcı, Abdülkadir Yumuşak, SharifaZiyadzade, Doğa Ahmet Avcıl,

Yeni Boğaziçi İlkokulu: MelissaAllahkerim, Ali Sarımustafaoğlu

Kıbrıs Final Okulları: Kenan Aliakın, Remziye Kara, Çağan Tokmak, Irmak İmam

Gönyeli İlkokulu: Ayaz Tekeli, Su Erdoğan, Boran Niyazi Dinçkuyucu

Gelibolu İlkokulu: Sena Şafak

Tepebaşı İlkokulu: Pınar Akkuş

Lefke İstiklal İlkokulu: Nazime Sanlı, Mert Küçükkancabaş

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu: Türkinaz Kılıç

Şht. Ertuğrul İlkokulu: Sedenur Çapan, Ali Azeri, Ege EymenBekçibaşı, Nur Nisa Çivi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji: Ayşe Yılmaz, Deniz Ege Kasapoğlu

Karşıyaka Merkez İlkokulu: Fatma Çelik, Yusuf Arıkan

Yeşilyurt İlkokulu: Ada Karakanlı

Doğa İnternational School: Su Akı, DestinaKarip, Deren Gönen

Yedidalga İlkokulu: Azim Akkuş, DelfinFakiroğlu