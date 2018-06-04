Haspolatlı çocuklar 1 Haziran'ı coşkuyla kutladılar

Taşkent Doğa Parkı'na giden Haspolat İlkokulu'ndan 200'ü aşkın çocuk, doğa ile iç içe gönüllerince güzel bir geçirdiler

1Haziran Dünya Çocuk Günü, Haspolat İlkokulu'nda her yıl olduğu gibi yine coşku ile kutlandı.

Bu yıl okul dışında düzenlenen etkinlikle, Taşkent Doğa Parkı'na giden Haspolat İlkokulu'ndan 200'ü aşkın çocuk, doğa ile iç içe gönüllerince güzel bir geçirdiler.

Okul idaresinin ve öğretmenlerinin girişimleri sonucu, sponsorların katkılarıyla döner partisinin yapıldığı günde öğretmenler, öğrenciler için çeşitli oyunlar hazırladılar. Özellikle torba ve yumurta taşıma yarışları büyük ilgi görürken, penaltı vuruşu yarışması da oldukça eğlenceli geçti. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler, 1Haziran Dünya Çocuk Günü en güzel şekilde kutladılar.

Haspolat İlkokulu'nun, 1Haziran Dünya Çocuk Günü şenliğine Mustafa Haciali Tavukçuluk, E'ler Tavukçuluk, Kemal Bayur Tarım İşletmeleri, Dano Bakerey, Öymar Market, Gülgün Süt Ürünleri ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Bankası katkıda bulundular.