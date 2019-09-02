Haspolat Kültür-Sanat Festivali’yle şenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Haspolat muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen ve kortej ile başlayan festivalde, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali ekiplerinin gösterileri ve konserlerle oldukça renkli saatler yaşandı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali” yapıldı.

Haspolat muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen ve kortej ile başlayan festivalde, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali ekiplerinin gösterileri ve konserler yer aldı.

HASPOLAT SOKAKLARINDA KORTEJ HEYECANI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, festival, oluşturulan kortejin Haspolat İlkokulu’ndan festival alanına ilerlemesi ile başladı. Lefkoşa Gezi Treni’nin öncülüğündeki kortej, farklı kültürleri yansıtan halk dansları ekipleri, müzik grupları, Atlı Spor Kulübü’nün jokeyleri devam etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Hamitköy-Haspolat Şube Amiri Münevver Atakan, meclis üyeleri Umut Öksüz, Gülay Kaşer, Çelen Çağansoy, dernek temsilcileri ve yurttaşların da yer aldığı kortej yol boyunca alkışlar arasında ilerledi.

Çocuklar için oluşturulan oyun alanı halı saha içerisine kurulurken, yüzlerce çocuk keyifle zaman geçirdi, Kızılay Derneği’nin hediyesi oyuncakları almanın mutluluğunu yaşadı. Sahnenin ilerisinde yer alan panayır alanına kurulan standlarda, bölge insanının el emeği göz nuru hazırladığı ürünler yanında yiyecek ve içecek de yer aldı.

Festivalde gösteri ve konserler öncesinde konuşmalar gerçekleştirildi ve teşekkür plaketleri sunuldu.

BAŞKAN HARMANCI: HASPOLAT ŞUBEMİZİN AKTİFLEŞMESİ İLE ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLADI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında 2008 yılında LTB’nin Haspolat ile buluştuğunun ancak geçen 11 yılda belediyenin yaşamış olduğu sıkıntılı zamanlar nedeni ile bunun kolay bir dönem olmadığını vurguladı. 2019 yılında Haspolat Şubesi’nin yeniden aktif hale getirildiğini ve Haspolat halkının isteklerinin daha kolay yanıt bulmaya başladığını ifade eden Başkan Harmancı, bu sayede çarkların da dönmeye başladığını, bu festivalin de bunun bir ürünü olduğunu belirtti.

Festivalin düzenlendiği panayır yerinin bir düğün salonu ve park haline gelmesinin Haspolatlılara sözü olduğunun altını çizen Başkan Harmancı, 3 yıl içinde en azından başlangıcını yapacağını söyledi.

“BUNDAN BÖYLE HASPOLAT YİTİRİLMİŞ ALAN DEĞİL, KAZANILMIŞ ALAN OLARAK DEĞER BULACAK”

Diğer bir sıkıntı olan sportif alanlarla ilgili durum özeti yapan, Haspolat Kulübü’nün yaşadığı sorunları, futbol sahasının atıl kalışını ve asbest içeren kapalı spor salonunun durumunu aktaran Başkan Harmancı, Spor Dairesi ile bu konulara ilişkin görüşmelerini devam ettirdiklerini belirtti.

Başkan Harmancı, kadınların ve çocukların yararlandığı kursların yaptıkları güzel çalışmalar arasında yer aldığını ifade ederek, “Sorunların üstesinden gelmek için çok çalışıyoruz, gelecek sene festivalde buluşunca bu sorunları değil başka şeyleri konuşacağız. Bundan böyle Haspolat yitirilmiş alan değil kazanılmış alan olarak değer bulacak” dedi.

DANS GÖSTERİLERİ VE KONSERLER

Belge takdiminin ardından sahne halk dansları ekiplerinin oldu. 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin ülkelerini yansıtan dansları ve müzikleri gecenin coşkusunu arttırdı.

Alkışlar eşliğinde danslar sergilenirken, ülkemizin başarılı sanatçısı Arda Gündüz’ün konseri de büyük beğeni ile takip edildi. Haspolat Çocuk Modern Dans Gösterisi, LTB Gençlik Meclisi Orkestrası’nın ardından gecenin finalini Caravan Blue eşliğinde Gizem Akbil yaptı.