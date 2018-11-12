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Haspolat İlkokulu, Atatürk’ü andı

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Haspolat İlkokulu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 80. yıl dönümünde 10 Kasım Cumartesi günü, okulda düzenlenen törenle andı.

Haspolat İlkokulu, Atatürk’ü andı
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Haspolat İlkokulu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 80. yıl dönümünde 10 Kasım Cumartesi günü, okulda düzenlenen törenle andı.

Okul velilerinin ve Haspolatlılar’ın büyük ilgi gösterdikleri törende öncelikle Atatürk büstüne çelenk ve çiçekler kondu.

Saat 09:05’te sirenlerin çalması ile Atatürk için saygı duruşunda bulunulan törende okul müdürü Mehmet Malek konuşma yaptı.

Tören okul korosunun sunduğu şarkılar ve okul öğrencilerinin, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları etkinliklerle tamamlandı.

 

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