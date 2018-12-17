HASDER’den Halk Sanatları Sempozyumu

Halk Sanatları Vakfı’nın düzenlediği 33. Halkbilimi Sempozyumu bu akşam yapılıyor.



Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu Mertcan Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak sempozyumda "Kıbrıslı Türkler ve Asimilasyon" konusu tartışılacak.



Sanattan ekonomiye Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sürecin irdeleneceği sempzoyumun konuşmacıları Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, Doç.Dr. Ali Dayıoğlu, Mine Yücel, İbrahim Ayberk ve Yaşar Ersoy olacak.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sempozyumu izleyenlere katılım belgesi de verilecek.