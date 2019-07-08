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HASDER Bosna Hersek ve Edon Festivaline katıldı

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Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde düzenlenen uluslararası Kozara Ethno Festivali’ne katılarak Kıbrıs Türk kültürünü temsil etti.

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HASDER Bosna Hersek ve Edon Festivaline katıldı
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HASDER’den verilen bilgiye göre, Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde 4-9 Temmuz arası düzenlenen CIOFF festivalinde, vakıf ekibi 14 kız, 9 erkek, 4 müzisyen ve bir yönetici ile yer aldı.

HASDER ekibi, festivalde Kıbrıs halk danslarından oluşan kısa ve uzun süreli programlar ile Kıbrıs kültürünü yansıtan çeşitli kültürel gösteriler sundu.

HASDER’E KOSTÜM DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Festival kapsamında, halk dansları ekiplerinin giydikleri kostümleri değerlendiren Halk Dansları Jürisi, HASDER ekibinin giydiği ve HASDER El Sanatları Merkezi tarafından dikilen kostümü, ikincilik ödülüne layık gördü.

BİR EKİP DE EDON FESTİVALİ’NE…

Öte yandan HASDER’in bir ekibi Bosna Hersek’teki festivalde yer alırken, bir diğer ekibi de Güney Kıbrıs’ta düzenlenen EDON Festivali’nde sahne aldı.

Kıbrıslı Rum gençlik örgütü EDON’un bu yıl 32’ncisini düzenlediği festival, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Mağusa Kapısı’nda gerçekleştirildi.

HASDER ekibi, bu festivalin açılış etkinliğinde, 14 dakikalık gösteriyle sahne alarak, etkinliğe renk kattı.

Festival kapsamında HASDER El Sanatları Merkezi de bir stant açarak, Kıbrıs’a özgü el sanatları ürünlerini sergiledi. Festival süresince ziyaretçilere sunulan çeyiz sandığı, sestalar, Lefkara işleri, Lapta işleri, ipek böceği koza işleri ve ahşap oyma hediyelik eşya ürünleri gibi pek çok ürün, beğeniyle izlendi.

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