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Haluk Levent’e sevgi seli

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Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde sahne alan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent yoğun ilgi gördü. Seyircilerin arasında şarkılar söyleyen şarkıcı, herkesi coşturdu

Haluk Levent’e sevgi seli
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11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali, önceki gece Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent konseri ile son buldu.

Zaman zaman seyircilerin arasına inan ünlü sanatçı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve eşini de dansa kaldırdı. Seyircilerle de dans eden Levent, bir ara bir binanın damından konseri izleyen seyircilerin yanına dama çıktı.

Finali “İzmir Marşı” ile yapan Levent seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Gece sonunda Festival Komite başkanı Bedia Balses Çeliker ve Yeniboğaziçi Belediye  başkanı Mustafa Zurnacılar sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

11. Yeniboğaziçi  Pulya Festivali etkinliklerle sona erdi. 11. Puya Festivali’ne sponsorluk yapıp katkı koyan herkese  plaket verilerek teşekkür edildi.

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