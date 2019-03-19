Halk Dansları Şöleni başlıyor

8. Halk Dansları Şöleni, 22 – 23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun düzenleyeceği “8. Halk Dansları Şöleni” 22 – 23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Federasyon bünyesindeki 21 derneğin katılacağı 8. Halk Dansları Şöleni, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Şölende, dernekler arası işbirliğini artırmak, federasyon tarafından yeniden değerlendirilen dansların dernekler tarafından kullanımının artırılması ve devam eden değerlendirme çalışmalarına katkı olması amaçlanıyor.

Beş farklı grubun yer alacağı gösterilerde “A”, “B” ve “C” grubunda yer alan toplam 12 dernek, 36 danstan oluşacak olan gösterilerini 22 Mart Cuma akşamı sergileyecek. “D” ve “E” grubunda yer alan 9 dernek ise 29 danstan oluşacak olan gösterilerini 23 Mart Cumartesi akşamı yapacak.

Federasyon tarafından düzenlemesi yapılan danslar şöyle:

“Erkek Karşılamalar, Kadın Karşılamalar, Zeybekler ve Sirtolar.

Zorunlu danslar: Kasap oyunları.

Serbest Danslar: Çiftetelli ve Arabiyeler, Taklidi Temsili ve Hüner gerektiren oyunlar.”

22 – 23 Mart tarihlerinde YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonun düzenleyeceği şölende yer alacak dernekler şöyle:

“A Grubu:

Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM),

Gazimağusa Halk Dansları Derneği (GMHDD),

Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM),

Girne Gençlik Merkezi Derneği (GGMD)

B Grubu:

Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği (MKDD),

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLKDER),

Mormenekşe Kültür, Sanat ve Spor Derneği (MORDER),

GöçmenköyTaşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ)

C Grubu: Dörtyol Kültür Sanat ve Aktivite Derneği (DKSAD),

Halk Sanatları Derneği (HASDER),

İnönü Gençlik Merkezi, Sanat ve Spor Derneği (İGEM),

Özgür Adımlar Kültür ve Sanat Derneği (ÖZGÜR ADIMLAR KSD)

D Grubu:

İskele Kültür ve Sanat Derneği (İSDER),

Akademi Sanat Derneği (ASDER),

Akçay Kültür ve Sanat Derneği (AKDER),

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD),

Othello Folklor Derneği (OTHELLO)

E Grubu:

Gençlik Merkezi Birliği (GM),

Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD),

Değirmenlik Sanat Derneği (DESDER),

Alayköy Folklor Derneği (AFD).”

Şölende, 21 Derneğin 65 farklı dansı 473 dansçı ile sunulacak.