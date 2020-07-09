Güzelyurt’ta tombala geceleri hız kesmiyor

Binatlı kulüp lokalinde her Salı akşamı gerçekleşen tombala geceleri bölge halkının yoğun katılımıyla hız kesmeden devam ediyor

Niyazi ERGÜLEN

Futbolumuzun Güzelyurt bölgesinin güzide kulüplerinden olan Süper Lig ekibi Binatlı Spor Kulübü’nün yaz aylarında düzenlediği geleneksel tombala geceleri hız kesmeden devam ediyor.

Her Salı akşamı Binatlı kulüp lokalinde gerçekleşen tombala gecelerine bölge halkının yoğun katılımı gözden kaçmıyor.

Salı gecesi gerçekleşen tombalada Grup Pass Note ve Kader Ateş sahne alırken, konuklar hem eğlendi hem de stres attı.

Sanatçı Kader Ateş sahneye Binatlı’nın kulüp lokalinin damından aşağı inerek şovuna başlarken, konuklar arasında gezerek hem şarkı söyledi hem de konukları eğlendirdi.

Bu arada gecede Kader Ateş için erken doğum günü kutlaması yapılarak ona doğum günü pastası da kesildi.

Gecede kısa bir konuşma yapan Binatlı Spor Kulübü Başkanı Orsel Neşe, Süper Lig’de zor bir sezon geçirdiklerini ancak gerek Binatlı taraftarlarının gerekse bölge halkının bu gecelerde yanlarında bulunarak destek vermesinden dolayı tüm katılımcılara ve de basına teşekkür etti.

Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ