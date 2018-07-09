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Güzelyurt Portakal Festivali sona erdi

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Güzelyurt Portakal Festivali sona erdi
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“41. Kere Maşallah” sloganıyla 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 41. Güzelyurt Portakal Festivali Aleyna Tilki konseriyle sona erdi.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, final gecesinde Sergen Özbay konser öncesi dans gösterisi gerçekleştirdi. 
Dans gösterisinin ardından Güzelyurt Portakal Festivali’nde “Sen Olsan Bari” parçasıyla çıkış yapan Aleyna Tilki hayranlarına konser verdi.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Konser arasında genç sanatçıya anı plaketi takdim ederek, final gecesine katılarak renk katan sanatçıya teşekkür etti.
41. Güzelyurt Portakal Festivali Sergen Özbay eşliğinde gençlerin 41. yıl şarkısı eşliğinde dans etmesi ve havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi. 

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