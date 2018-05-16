Güzelyurt 5. Gençlik Şöleni cuma gün

Güzelyurt Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Şöleni düzenleyecek.
Güzelyut Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Cuma günü bölge ortaöğretim kurumlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte sanatçı Fikri Karayel sahne alacak.
Etkinlik saat 09.30’da ortaöğretim öğrencilerinin kortejiyle başlayacak. Gençlik ve Spor Bayramı’na özel kıyafetlerle Kapalı Çarşı’da son bulacak kortej sonrası Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca el emeği el işlerinin sergi açılışı saat 10.15’te gerçekleşecek.
Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda yiyecek ve eğlence stantları kurulacak, Fikri Karayel 11.15’de konser verecek.
Şölen 3 adet bisikletin dağıtılacağı gençlik piyangosunun çekilişiyle sona erecek