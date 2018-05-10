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Güzel türkülerle keyifli konser

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu önceki akşam, Hasibe Aksaç yönetiminde konser verdi.

Güzel türkülerle keyifli konser
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LBO Halk Müziği Korosu’nun başarılı konserlere imza attığını belirterek, başta Şef Hasibe Aksaç olmak üzere tüm koro üyelerini kutladı. 
“Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere çok farklı duygular yaşattığını” ifade eden Başkan Harmancı, “Koronun yurttaşlara kattığı en güzel olay bizi buluşturan ortak noktanın duygu ve müzik olduğunu her seferinde ispatlamasıdır” dedi.
LBO Halk Müziği Korosu’nun LTB’yi en iyi şekilde temsil ettiğini kaydeden Harmancı, koro üyelerinin gönüllülükle ve özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, tüm emeği geçenlerle gurur duyduğunu vurguladı. 
Başkan Harmancı konuşmasının ardından gecenin sunuculuğunu üstlenen Rıza Açıkgöz’e teşekkür plaketi verdi.

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