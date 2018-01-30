GÜKAD'tan SOS Çocuk Köyü’ne anlamlı bağış

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), “Ekolojik Yaşam İçin Dayanışma” sloganıyla başlattığı “2. El Eşya Çadırına Bağış” kampanyasında toplanan eşyaları SOS Çocuk Köyü’ne teslim etti.

GÜKAD’ın açıklamasına göre, GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy bağışı teslim ederken yaptığı konuşmada, “GÜKAD, 2. El Çadırı”yla halka ulaştırmaya çalıştıkları kampanyamız büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kansoy, çadırda cüzi miktara yapılan satışlarla elde edilen gelirin, daha sonra beldede bulunan ilköğretim kurumlarının okul aile birliklerine kırtasiye ve okul kıyafetleri şeklinde bağışlara dönüştürüldüğünü kaydetti.

Reşat Kansoy, “Halktan alıp, halka geri vermenin mutluluğunun yaşıyoruz. Bu gün söz konusu 2. el kıyafet bağışlarının etkin değerlendirilmesi hedefiyle SOS Çocuk köyüne tamamını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz, devam edecek” dedi.