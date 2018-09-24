GÜKAD ikinci el kırtasiye toplama kampanyası başlattı

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), “ekonomik dayanışma ve ekolojik barışa katkı sağlamak” maksadıyla, ikinci el kırtasiye toplama kampanyası başlattı.

GÜKAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Kullanılmayan eşyalar eğitim için işe yarasın” ve “Çocukların hayallerini renklendiriyoruz” sloganlı kampanyayla ilkokul öğrencilerine yönelik kitap, defter, kalem, silgi, kalem tıraş, okul çantası ve tüm okul malzemeleri toplanacak.

Malzemeler, 5 Ekim tarihine kadar toplanacak ve 6 Ekim tarihinde Güzelyurt Açık Pazar’da kurulacak stant aracılığıyla ihtiyaçlı çocuklara ulaştırılacak.

GÜKAD geçen yıl da aynı amaçla “ikinci el kıyafet” kampanyası düzenlemişti.