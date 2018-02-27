banner107
9 0
10 0
13 0
16 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
23 0
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
15 0
43 0
168 0
banner82
banner147

Gösteriler SOS içindi

banner27

SOS Gençlik Evi yararına Girne’de “Birlikte umut olalım” etkinliği düzenlendi

Gösteriler SOS içindi
banner137

Girne Belediyesi, Girne Gençlik Kulübü işbirliğinde, SOS Gençlik Evi yararına “Birlikte umut olalım” temasıyla etkinlik düzenledi. Yiyecek-içecek ve el işi stantlarının bulunduğu etkinlikte, Tetra, Arabent, Random, Sevgi ile Togay, Ogan ve Yankı müzik grupları sahne aldı, Dance Fit Studio ile Dans Show isimli gruplar dans gösterisi sundu.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada,  SOS Çocuk Köyü Derneği’nin yardım ve bağışlarla ayakta durduğuna dikkat çekti. Güngördü, gençleri Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) işbirliğinde düzenlenen mesleki eğitimlere katılmaya davet etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.