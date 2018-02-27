Gösteriler SOS içindi

SOS Gençlik Evi yararına Girne’de “Birlikte umut olalım” etkinliği düzenlendi

Girne Belediyesi, Girne Gençlik Kulübü işbirliğinde, SOS Gençlik Evi yararına “Birlikte umut olalım” temasıyla etkinlik düzenledi. Yiyecek-içecek ve el işi stantlarının bulunduğu etkinlikte, Tetra, Arabent, Random, Sevgi ile Togay, Ogan ve Yankı müzik grupları sahne aldı, Dance Fit Studio ile Dans Show isimli gruplar dans gösterisi sundu.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, SOS Çocuk Köyü Derneği’nin yardım ve bağışlarla ayakta durduğuna dikkat çekti. Güngördü, gençleri Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) işbirliğinde düzenlenen mesleki eğitimlere katılmaya davet etti.