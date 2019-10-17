Gönyeli’ye yıldız yağacak

Gönyeli Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali, 21 Ekim’de başlıyor.

Dört gün sürecek festival, Manga konseri ile başlayacak ve Sertap Erener konseri ile tamamlanacak. Festival alanında pub, bar, cafelerden oluşan özel mekânlar yaratılacak

Gönyeli Belediyesi’nin düzenlediği “Gençlik Festivali” 21-25 Ekim’de pek çok önemli sanatçıyı gençlikle buluşturuyor. Manga’yla başlayacak festival, Sertap Erener konseri ile tamamlanacak.

Lütfiye Özipek, Fikri Karayel, Ahmet Evan, Fikrican Kayıkçı, Grup Frekans, Gizem Akbil, Positrone, Gramafon da festival boyunca sahne alacak.

Festival alanında pub, bar, cafelerden oluşan özel mekânlar da yaratılacak.

Gönyeli Bulvarı’ndaki festival alanında her akşam Dj’lerin yanısıra Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM)’ın yetenekleri de sahne alacak.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli dün basın toplantısı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi. Benli, “Ülke ölçeğinde en içerikli festivale imza atacağız, umarım gelecek yıl, Avrupa’dan da gelecek sanatçılarla Kıbrıs’ın bütününü Gönyeli’de toplarız” dedi. Gönyeli’yi ülkenin yaşam standardı en yüksek kent olarak gördüklerini anlatan Benli, şöyle konuştu: “Gönyeli Belediyesi’nin bütçesi büyüdü, hacmi genişledi, yatırım payı % 35’lere ulaştı. Altyapının, çevrenin, yatırımın geliştiği bir noktada festivali konuşuyoruz. İnsana dokunuyoruz ve insanımızın yaşam kalitesini ileriye taşıyoruz.”

Başkan Benli, festivalin organizesinin tam bir ekip çalışmasıyla yapıldığını söyledi, belediyenin tüm birimlerine teşekkür etti.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, “her eve fiber optik internet projeleri”nde de önemli ilerleme sağladıklarını, bu yönde ilgili bakanlıkla da uzlaşıya vardıklarını anlatarak, “gençlere bu önemli müjdeyi de veriyoruz” dedi.

Manga, 21 Ekim’de sahne alacak

Sertap Erener konseri 25 Ekim’de

Lütfiye Özipek 23 Ekim'de konser verecek